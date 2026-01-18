#Халық заңгері
google play apple
Спорт

Заңғар Нұрланұлы Аустралиядағы турнирде сенсация жасады

Заңғар Нұрланұлы Аустралиядағы турнирде тарихты жазды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.01.2026 11:41 Сурет: ktf.kz
ITF юниорлар арасындағы әлемдік рейтингте 12-орында тұрған Заңғар Нұрланұлы Аустралияда өтіп жатқан беделді ITF J300 Траралгон турнирінде тарихи нәтижеге қол жеткізіп, ширек финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарыс дәстүрлі түрде юниорлар арасындағы Аустралияның ашық чемпионаты қарсаңында ұйымдастырылады.

Үшінші айналымда қазақстандық теннисші АҚШ өкілі, ITF Juniors рейтингінде 21-орында тұрған Гэвин Гудты сенімді түрде жеңді. Кездесу екі сетте аяқталды – 7:6 (7:5), 6:1. Алғашқы партиядағы тай-брейк шешуші сәтке айналып, Заңғар сол жерде ойынның барысын өз пайдасына өзгертті. Одан кейін екінші сетте кездесуді толық бақылауда ұстады.

Бұл жеңіс тарихи жетістікке айналды: Заңғар Нұрланұлы Траралгонда өтетін J300 турнирінің жекелей сында ширек финалға шыққан алғашқы қазақстандық юниор атанды.

Жартылай финал жолдамасы үшін Зангар әлемдік юниорлық турдың көшбасшыларының бірі – ITF Juniors рейтингінде бесінші орында тұрған бразилиялық Луиш Гуту Мигелмен кездеседі. Матч 19 қаңтарға жоспарланған.

Айдос Қали
tiktok instagram telegram
