Заңғар Нұрланұлы Аустралиядағы турнирде сенсация жасады
Бұл жарыс дәстүрлі түрде юниорлар арасындағы Аустралияның ашық чемпионаты қарсаңында ұйымдастырылады.
Үшінші айналымда қазақстандық теннисші АҚШ өкілі, ITF Juniors рейтингінде 21-орында тұрған Гэвин Гудты сенімді түрде жеңді. Кездесу екі сетте аяқталды – 7:6 (7:5), 6:1. Алғашқы партиядағы тай-брейк шешуші сәтке айналып, Заңғар сол жерде ойынның барысын өз пайдасына өзгертті. Одан кейін екінші сетте кездесуді толық бақылауда ұстады.
Бұл жеңіс тарихи жетістікке айналды: Заңғар Нұрланұлы Траралгонда өтетін J300 турнирінің жекелей сында ширек финалға шыққан алғашқы қазақстандық юниор атанды.
Жартылай финал жолдамасы үшін Зангар әлемдік юниорлық турдың көшбасшыларының бірі – ITF Juniors рейтингінде бесінші орында тұрған бразилиялық Луиш Гуту Мигелмен кездеседі. Матч 19 қаңтарға жоспарланған.