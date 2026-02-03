#Халық заңгері
Спорт

Заңғар Нұрланұлы үздіктердің тізіміне енді

Заңғар Нұрланұлы мықтылардың тізіміне енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 11:14 Сурет: ktf.kz
17 жастағы қазақстандық теннисші Заңғар Нұрланұлы Australian Open-2026-да сәтті өнер көрсетіп, ITF Juniors әлемдік рейтингінде өз орнын жақсартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚТФ баспасөз қызметі хабарлағандай, түркістандық әлемдік жасөспірімдер рейтингінің үздік ондығына енген. Белгілі болғандай, спортшы 12-ші орыннан тоғызыншы орынға сәтті көтерілген.

Айта кетейік, Заңғар ел тарихында Австралияның жасөспірімдер ашық чемпионатының жартылай финалына жекелей сында шыққан алғашқы қазақстандық теннисші болды.

Бұл ретте, ол 2025 жылғы күзде US Open Juniors жартылай финалына шыққан болатын.

Бүгінде WTA, ATP және ITF Juniors әлемдік рейтингтерінде Australian Open-2026 чемпионы Елена Рыбакина үшінші орында, Александр Бублик 10-шы орында, Заңғар Нұрланұлы тоғызыншы орында.

Бұған дейін Дастан Сәтпаевпен бірге "Қайрат" командасы жаңа маусымға дайындыққа кірісіп кеткенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Заңғар Нұрланұлы "Үлкен дулыға" турниріндегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді
15:56, 18 қаңтар 2025
Заңғар Нұрланұлы "Үлкен дулыға" турниріндегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді
Заңғар Нұрланұлы Оңтүстік Кореядағы беделді турнирдің финалына шықты
12:43, 04 қазан 2025
Заңғар Нұрланұлы Оңтүстік Кореядағы беделді турнирдің финалына шықты
Заңғар Нұрланұлы Кореядағы J200 турнирінің чемпионы атанды
11:38, 05 қазан 2025
Заңғар Нұрланұлы Кореядағы J200 турнирінің чемпионы атанды
