#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Спорт

"Қайраттың" екі түлегі "Брюггеге" қарсы матчта дебют жасады

&quot;Қайраттың&quot; екі түлегі &quot;Брюггеге&quot; қарсы матчта дебют жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 22:01 Сурет: "Қайрат" ФК
"Қайраттың" екі түлегі "Брюггеге" қарсы матчта негізгі командада дебют жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шабуылшы Мансұр Бірқұрманов клубтың Академиясында 2017 жылдан бері, ал Мұхамедәли Әбіш 2015 жылдан бері жаттығады.

Сурет: "Қайрат" ФК

Екі футболшы да толық дайындық циклінен өтіп, өткен маусымда "Қайрат-Жастарда" өнер көрсетті. Жақында олар клубтың негізгі командасымен бірге Абу-Дабидегі оқу-жаттығу жиынына қатысты.

18 жасында ойыншылар алғаш рет "Қайрат" сапында алаңға шықты. Әрі оны мықты қарсыласпен ойнаған Чемпиондар лигасының матчында жүзеге асырды.

Еске салайық, алматылық "Қайрат" UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңі жетінші турында Астанада Бельгияның "Брюгге" (Брюссель) командасымен кездесіп, 1:4 есебімен есе жіберді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: ерлер арасында өтетін жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
22:40, 22 қаңтар 2026
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: ерлер арасында өтетін жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
Алматылық "Қайрат" футзалдан чемпиондар лигасының матчында Люксембургтің "Дифферданжын" жеңді
09:04, 27 қазан 2023
Алматылық "Қайрат" футзалдан чемпиондар лигасының матчында Люксембургтің "Дифферданжын" жеңді
Оралдағы лицейдің биылғы барлық түлегі грант жеңіп алды
01:54, 09 тамыз 2023
Оралдағы лицейдің биылғы барлық түлегі грант жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: