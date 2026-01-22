"Қайраттың" екі түлегі "Брюггеге" қарсы матчта дебют жасады
"Қайраттың" екі түлегі "Брюггеге" қарсы матчта негізгі командада дебют жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шабуылшы Мансұр Бірқұрманов клубтың Академиясында 2017 жылдан бері, ал Мұхамедәли Әбіш 2015 жылдан бері жаттығады.
Екі футболшы да толық дайындық циклінен өтіп, өткен маусымда "Қайрат-Жастарда" өнер көрсетті. Жақында олар клубтың негізгі командасымен бірге Абу-Дабидегі оқу-жаттығу жиынына қатысты.
18 жасында ойыншылар алғаш рет "Қайрат" сапында алаңға шықты. Әрі оны мықты қарсыласпен ойнаған Чемпиондар лигасының матчында жүзеге асырды.
Еске салайық, алматылық "Қайрат" UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңі жетінші турында Астанада Бельгияның "Брюгге" (Брюссель) командасымен кездесіп, 1:4 есебімен есе жіберді.
