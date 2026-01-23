#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылар Төрт құрлық чемпионатында 12-орынды иеленді

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылар Төрт құрлық чемпионатында 12-орынды иеленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 22:41 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының мәнерлеп сырғанаушылары Бойсангур Датиев пен Гаухар Наурызова Қытайдың Бейжің қаласында өтіп жатқан Төрт құрлық чемпионатындағы өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз мұздағы би бағдарламасында ел намысын қорғады. Ритмикалық биден кейін қазақстандық жұп 12-орында тұрған еді.

Еркін бағдарламада 84,95 ұпай жинады. Қос бағдарлама қорытындысы бойынша Датиев пен Наурызова 137,34 ұпай жинап, жалпы есепте 12-орынды иеленді.

АҚШ өкілдері Эмилия Зингас пен Вадим Колесник (202,86 ұпай) жарыста жеңіске жетті. Кэролайн Грин мен Майкл Парсонс (АҚШ) 194,72 ұпаймен күміс жүлде еншіледі. Қола медаль Уна Браун мен Гейдж Браунға (АҚШ) бұйырды - 190,78 ұпай.

Айдос Қали
