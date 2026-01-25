#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Алекс де Минор Бубликті 1,5 сағатта ойсырата жеңді

Алекс де Минор Бубликті 1,5 сағатта ойсырата жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 15:57 Сурет: ktf.kz
Australian Open-2026 турнирінің сегізінші ойын күні Қазақстан құрамасының ойыншылары үшін сәтсіз өтті. Жанкүйерлер жекелей сынның төртінші айналымында Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бубликтен тағы бір сенсацияны күтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда ерлер құрамасының көшбасшысы корт иесі — Алекс де Минорға қарсы матчта өз ойынымен жанкүйерлердің көңілін қалдырды.

Әлемнің алтыншы ракеткасы Алекс де Минор отандасымызды 1 сағат 32 минуттың ішінде үш сетте айқын басымдықпен жеңді — 6:4, 6:1, 6:1.

Осылайша, қазіргі сәтте Елена Рыбакинадан басқа Australian Open-2026 турнирінің жекелей сынында Қазақстан теннисінің өкілі қалмады.

25 қаңтарға қараған түні 18 жастағы америкалық Ива Йович Юлия Путинцеваны ойсырата жеңді — 6:0, 6:1. Бұған дейін Зарина Дияс, Александр Шевченко және Дмитрий Попко да өз матчтарында жеңіліс тапқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина US Open турнирінде әлемнің 30-ракеткасынан жеңілді
10:00, 02 қыркүйек 2023
Елена Рыбакина US Open турнирінде әлемнің 30-ракеткасынан жеңілді
Александр Бублик Australian Open турнирінің төртінші айналымына шықты
17:48, 23 қаңтар 2026
Александр Бублик Australian Open турнирінің төртінші айналымына шықты
Александр Бублик Australian Open-2026 турнирін сәтті бастады
15:17, 18 қаңтар 2026
Александр Бублик Australian Open-2026 турнирін сәтті бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: