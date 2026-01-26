#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Бублик Австралиядағы матчтағы атмосфера туралы екіұшты пікір білдірді

Бублик Австралиядағы матчтағы атмосфера туралы екіұшты пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 14:48 Сурет: Instagram/hkto.mens
Қазақстандық теннисші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Австралия ашық чемпионатындағы Алекс де Минаурға қарсы ойында трибуналардағы атмосфераны "қолайлы" деп бағалады.

Кездесуде автралиялық ойыншы отандасымызды айқын басымдықпен жеңген болатын – 6:4, 6:1, 6:1.

Матчтан кейін Александрға қарсыласын негізінен жергілікті жанкүйерлер қолдап отырған жағдайда ойнаудың қаншалықты қиын болғаны жөнінде сұрақ қойылды.


"Шынымды айтсам, басқа жерлермен салыстырғанда Австралиядағы көрермендер өте қолайлы. Егер трибуналар шын мәнінде қарсы шығып, қысым көрсететін атмосфераны сезінгіңіз келсе – Францияда, әсіресе Берсидегі ескі аренада немесе Чилидегі Дэвис кубогында ойнап көріңіз. Міне, сол жерде нағыз қысым болады. Ал бүгін бәрі мүлде қалыпты өтті. Тіпті одан да қиынырақ болады деп ойлағанмын. Алғашқы доптағы әр қателігімнен кейін стадион орнынан тұрып, қатты қуанады деп күттім. Нағыз қысым сол болар еді. Бірақ мұндай жағдай болған жоқ", – деді қазақстандық теннисші баспасөз мәслихатында.

Сондай-ақ Бублик матчтағы атмосфера өзіне ұнағанын және бұл оның үшін жақсы тәжірибе болғанын атап өтті.

Айта кетсек, қазіргі сәтте Елена Рыбакинадан басқа Australian Open-2026 турнирінің жекелей сынында Қазақстан теннисінің өкілі қалмады.

25 қаңтарға қараған түні 18 жастағы америкалық Ива Йович Юлия Путинцеваны ойсырата жеңді — 6:0, 6:1. Бұған дейін Зарина Дияс, Александр Шевченко және Дмитрий Попко да өз матчтарында жеңіліс тапқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Александр Бублик камбэк жасап, "Ролан Гаррос" турнирінің үшінші айналымына өтті
17:20, 29 мамыр 2025
Александр Бублик камбэк жасап, "Ролан Гаррос" турнирінің үшінші айналымына өтті
Александр Бублик әлемнің 129-ракеткасынан жеңіліп қалды
22:10, 30 мамыр 2023
Александр Бублик әлемнің 129-ракеткасынан жеңіліп қалды
Бублик Гонконгта өткен турнирдегі жеңісіне пікір білдірді
11:53, 12 қаңтар 2026
Бублик Гонконгта өткен турнирдегі жеңісіне пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: