Тәуелсіз сарапшы Әлімханұлының допинг сынамасынан табылған заттың не екенін түсіндіріп берді
Sportarena.kz жазуынша, "таза спорт" мәселелерін талдауға маманданған тәуелсіз сарапшы Adam The Analyst X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Әлімханұлының ағзасынан табылған мельдонийдің не екенін және оның боксшыларға қандай әсер беретінін түсіндіріп берді.
Мельдоний – клиникалық медицинада қолданылатын кардиопротекторлық препарат. 2016 жылдың қаңтар айынан бастап ол Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) жіктемесі бойынша I типтегі тыйым салынған заттар қатарына (метаболизм мен гормондық модуляторлар) енгізілген.
Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Украина, Өзбекстан және Ресейде бұл препарат "Милдронат" атауымен сатылады.
Сарапшының айтуынша, мельдонийдің негізгі әсер ету механизмі L-карнитиннің қолжетімділігін төмендету арқылы жасушалардың энергетикалық алмасу жолдарын өзгертуге негізделген. L-карнитин – тағам арқылы алынатын және ағзада синтезделетін қосылыс, ол ұзын тізбекті май қышқылдарын митохондрияларға тасымалдап, энергия өндіру үшін тотығуын қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, мельдоний басқа да қант диабетіне қарсы препараттармен бірге қолданылғанда инсулинге сезімталдықты арттыратыны белгілі. Кез келген метаболизмді реттейтін дәрі секілді, мельдоний де қабылдау мөлшері мен қолдану ұзақтығына байланысты түрлі әсер беруі мүмкін.
Жалпы алғанда, ол аэробтық төзімділікті жақсартады: барлық раунд бойы шыдамдылықты арттырады, соққы алмасулар арасындағы қалпына келу процесін жеделдетеді және шаршаған күйде де техникалық деңгейді сақтауға мүмкіндік береді.
Сарапшының түсіндіруінше, препарат көбіне ластанған тағамдық қоспалар немесе азық-түлік арқылы енуі мүмкін.
Оның тағам арқылы ағзаға енуі үшін бір көзден алынған, мельдониймен өңделген сүтті күн сайын 1 литрден артық мөлшерде тұтыну қажет. Бұл теориялық тұрғыда мүмкін болғанымен, іс жүзінде өте сирек кездеседі. Сондықтан спортшының ісі бойынша тергеу мен талқылау әлі де жалғасып жатыр.