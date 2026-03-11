Әлімханұлының атағынан айырылуы: федерация мәлімдеме жасады
Сурет: Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov
Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлының орта салмақтағы әлем чемпионы атағынан айырылуына байланысты IBF ұйымының шешіміне пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерденбеков өз мәлімдемесін Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялады. Оның айтуынша, IBF ұйымының ережелері өте қатаң.
Ұйым жолдаған хатқа сәйкес, спортшы 2026 жылдың 2 желтоқсанына дейін шеттетілді. Олардың ережелерінде кез келген салмақ дәрежесіндегі кез келген чемпион өз белбеуін тоғыз ай бойы қорғауы керек деп көрсетілген, яғни Жәнібек Әлімханұлы оны 2026 жылдың 4 шілдесіне дейін қорғауы керек.
"Қазіргі жағдайға байланысты, 2026 жылдың 5 наурызында IBF директорлар кеңесі титулды дереу бос деп жариялау туралы шешім қабылдады.Федерация президенті ретінде мен бұл жағдай Жәнібектің командасына үлкен сабақ берді деп санаймын. Дегенмен, ол биыл үлкен рингке одан да күштірек оралады және жақын арада төрт әлем титулын да жеңіп алады.Жәнібектің командасы бұл іс бойынша апелляциялық шағым түсіреді", – деп жазды Ерденбеков.
Бұған дейін Жәнібек Әлімханұлының 2026 жылдың жазында рингке оралуы мүмкін екенін жазғанбыз.
