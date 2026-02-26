#Референдум-2026
Қоғам

Жәнібек Әлімханұлы 2026 жылдың жазында рингке оралуы мүмкін

Жәнібек Әлімханұлы 2026 жылдың жазында рингке оралуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 15:06 Сурет: Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov
Атақты қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы допинг қолданғаны үшін бір жылға шеттетілгеннен кейін мансабын алдағы үш ай ішінде қайта жалғастыруы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жақында "Қазақ стилі" лақап атымен танымал спортшы World Boxing Organization (WBO) ұйымының шешімімен тыйым салынған препарат қолданғаны үшін бір жылға дисквалификация алды. Бұл жаза 2026 жылдың желтоқсанында аяқталады.

Алайда sportarena.kz мәліметінше, Әлімханұлы қыс мезгілін күтпей-ақ шаршы алаңға оралуы ықтимал. Допинг ісін қараған Қазақстанның кәсіби бокс федерациясы да өз шешімін шығарып, боксшыны алты айға шеттеткен.

Осылайша, федерацияның дисквалификациясы 2025 жылғы 2 желтоқсаннан бастап күшіне еніп, 2026 жылғы 2 маусымға дейін жалғасады.

Бұл Жәнібек WBO аясындағы турнирлерге қатыса алмайтынын білдіреді. Дегенмен ол Қазақстан аумағында, Кәсіби бокс федерациясының туы астында жекпе-жек өткізе алады. Федерация басшылығы жуырда спортшыны қолдап, арнайы мәлімдеме жасаған.

Әлімханұлы соңғы жекпе-жегін 2025 жылдың көктемінде Астанада конголық Ануэль Нгамиссенге қарсы өткізіп, қарсыласын нокаутпен жеңген еді.

Ал 3 желтоқсанда оның мельдоний қолданғаны анықталып, тарихи жекпе-жегі тоқтатылды. Екі аптадан кейін Жәнібек әлемнің үздік орта салмақтағы боксшылары тізімінен шығарылды.

Оқи отырыңыз
Жәнібек Әлімханұлы Президентке және қазақстандықтарға үндеу жасады
13:34, 15 қазан 2023
Жәнібек Әлімханұлы Президентке және қазақстандықтарға үндеу жасады
Жәнібек Әлімханұлы "Канелоны" шаршы алаңға шақырды
15:44, 07 сәуір 2025
Жәнібек Әлімханұлы "Канелоны" шаршы алаңға шақырды
Әлімханұлы тағы бір мәлімдеме жасады
10:58, 16 қазан 2023
Әлімханұлы тағы бір мәлімдеме жасады
