#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Спорт

Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс медаль иеленді

Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс медальға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 19:43 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының спортшысы Александра Скороходова тау шаңғысынан Италияның Поцце-ди-Фассе қаласында өтіп жатқан Ашық чемпионатта екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы слалом жарысында күміс медальға ие болды.

Бірінші орынды италиялық Франческа Фанти иеленді. Үшінші орынға Валентина Филл (Италия) жайғасты.

Айта кетейік, бұған дейін отандасымыз FIS турнирінде алтын медальға ие болған еді.

Александра Скороходова Қазақстан атынан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық спортшы тау шаңғысынан Италиядағы жарыста топ жарды
20:20, 22 қаңтар 2026
Қазақстандық спортшы тау шаңғысынан Италиядағы жарыста топ жарды
Қазақстандық спортшы Италиядағы жасөспірімдер турнирінде алтын жеңіп алды
09:22, 15 қаңтар 2026
Қазақстандық спортшы Италиядағы жасөспірімдер турнирінде алтын жеңіп алды
Алан Құрманғалиев Италияда өтіп жатқан турнирде қола медаль жеңіп алды
19:22, 13 қараша 2024
Алан Құрманғалиев Италияда өтіп жатқан турнирде қола медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: