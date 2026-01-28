Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс медаль иеленді
Қазақстан құрамасының спортшысы Александра Скороходова тау шаңғысынан Италияның Поцце-ди-Фассе қаласында өтіп жатқан Ашық чемпионатта екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы слалом жарысында күміс медальға ие болды.
Бірінші орынды италиялық Франческа Фанти иеленді. Үшінші орынға Валентина Филл (Италия) жайғасты.
Айта кетейік, бұған дейін отандасымыз FIS турнирінде алтын медальға ие болған еді.
Александра Скороходова Қазақстан атынан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетеді.
