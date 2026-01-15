#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық спортшы Италиядағы жасөспірімдер турнирінде алтын жеңіп алды

Александра Скороходова Италиядағы турнирде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 09:22
Тау шаңғысы спортынан Қазақстан құрамасының өкілі Александра Скороходова Италияның Поцца-ди-Фасса қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы жарыста жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы алып слалом сайысында алтын медаль иеленді.

Екінші орынды Канада өкілі Симона Сент-Пьер, ал үшінші орынды АҚШ спортшысы Ноэль Рот жеңіп алды.

Бұған дейін Щучинск қаласында шаңғы жарысынан Қазақстан кубогы жаппай жарыс түрінде өткен болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
