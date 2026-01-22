#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық спортшы тау шаңғысынан Италиядағы жарыста топ жарды

Қазақстандық спортшы тау шаңғысынан Италиядағы жарыста топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 20:20 Сурет: Спортты дамыту дирекциясы
Тау шаңғы спортынан Милан-2026 Олимпиадасының жолдама иегері Александра Скороходова Италияның Поцца-ди-Фасса елді мекенінде өткен халықаралық жарыста чемпион атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз слалом жарысында үздік нәтиже көрсетті.

Жүлдегерлер тізімі:

1. Александра Скороходова (Қазақстан) – 1:39.67;

2. Гаритано Итурбе (Испания) – 1:40.52;

3. Емма Гуггенхеймер (АҚШ) – 1:40.97.

Жарыста 15 елден 30 спортшы жүлдеге таласты.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алғанын жазған едік.

