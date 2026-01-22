#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды

Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 17:15
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдың Цитайхэ қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама бұл жарыста төрт жүлдеге қол жеткізді. Қазақстандық спортшылар ерлер және әйелдер эстафеталарында екі рет күміс медаль иеленді.

Сондай-ақ Алина Галечина 1500 метрлік қашықтықта үшінші нәтиже көрсетіп, қола жүлдеге ие болды. Сонымен қатар Қазақстан құрамасы аралас эстафетада да үшінші орынға ие болды.

Турнир 23 қаңтарда аяқталады.

Айдос Қали
Софья Самоделкина Төрт құрлық чемпионатында қысқа бағдарламада 9-орынға ие болды
17:46, Бүгін
17:46, Бүгін
Софья Самоделкина Төрт құрлық чемпионатында қысқа бағдарламада 9-орынға ие болды
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
20:04, 08 қараша 2025
20:04, 08 қараша 2025
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
19:02, 14 қараша 2025
19:02, 14 қараша 2025
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
