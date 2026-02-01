Қазақстан жасөспірімдер арасындағы шорт-тректен әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында өткен шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Біздің команда әйелдер арасындағы 3 000 метрлік эстафетада қола медаль иеленді.
А финалында ел намысын Полина Омельчук, Нұрия Алпысбай, Гүлдана Жалмұқан және Анастасия Галечина қорғады.
Бірінші орынды Оңтүстік Корея спортшылары алса, күміс медаль Қытай құрамасына бұйырды.
