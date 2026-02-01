#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Қазақстан жасөспірімдер арасындағы шорт-тректен әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды

Қазақстан жасөспірімдер арасындағы шорт-тректен әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 09:03 Сурет: olympic.kz
АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында өткен шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Біздің команда әйелдер арасындағы 3 000 метрлік эстафетада қола медаль иеленді.

А финалында ел намысын Полина Омельчук, Нұрия Алпысбай, Гүлдана Жалмұқан және Анастасия Галечина қорғады.

Бірінші орынды Оңтүстік Корея спортшылары алса, күміс медаль Қытай құрамасына бұйырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
19:02, 14 қараша 2025
Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
20:04, 08 қараша 2025
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінде үш медаль жеңіп алды
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды
17:15, 22 қаңтар 2026
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы шорт-тректен Қытайдағы турнирде төрт медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: