Қазақстандық биатлоншылар Еуропа чемпионаты аясында өткен жекелей сайыста өнер көрсетті
Сурет: olympic.kz
Норвегияның Шушен қаласында биатлоннан Еуропа чемпионаты аясында ерлер арасындағы жекелей сайыс аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасының спортшысы Вадим Куралес ең үздік нәтиже көрсетті. Ол төрт ату кезеңінде бір-ақ рет мүлт кетіп, 47-ші болып мәреге жетті.
Басқа отандастарымыздың көрсеткіштері төмендегідей:
- Александр Мухин (4 мүлт кетті) - 51-орын;
- Никита Акимов (2 рет мүлт кетті) - 52-орын;
- Кирилл Бауэр (4 мүлт кетті) - 74-орын;
- Егор Гребенщиков (2 мүлт кетті) - 94-орын;
- Иван Дарьин (5 мүлт кетті) - 99-орын.
Франция спортшысы Антонен Гигонна жарыста жеңіске жетті. Күміс жүлде норвегиялық Исак Фрейге бұйырса, қола медальді тағы бір Франция өкілі Валентин Лежен иеленді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript