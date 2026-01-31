#Халық заңгері
Спорт

Данияр Қайсанов еркін күрестен Қазақстан құрамасының бас бапкері болып тағайындалды

Данияр Қайсанов, еркін күрес, Қазақстан құрамасы, бас бапкері, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 14:30 Сурет: ҚР ҰОК
2019 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері Данияр Қайсанов еркін күрестен Қазақстан құрамасының бас бапкері болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы федерацияның баспасөз қызметіне сілтеме жасап, Ұлттық олимпиада комитеті хабарлады.

Данияр Қайсанов 2017 жылдан бері Қазақстан ұлттық құрамасының сапында өнер көрсетті. 2019 жылы ол әлем біріншілігінде үшінші орынды иеленді.

2020 жылғы Токио (Жапония) Олимпиадасында Қайсанов жүлдеге бір қадам жетпей, қола медаль үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды. Сондай-ақ оның еншісінде Азия чемпионатының екі алтын медалі бар.

Еркін күрестен ұлттық құраманың алдағы оқу-жаттығу жиыны ақпан айының алғашқы жартысында Алматы облысында өтеді. Жиын барысында бапкерлер штабының толық құрамы ресми түрде таныстырылады.

Бұған дейін теннистен Австралия ашық чемпионатының соңғы ойын күні әзірге Қазақстан құрамасының өкілдері үшін сәтсіздік танытып жатқанын, Анна Данилинадан кейін Мельбурн кортын біздің жас талантымыз Заңғар Нұрланұлы да тастап шыққанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
