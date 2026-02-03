Бибисара Асаубаева ерлер арасындағы супертурнирде сенсация жасады
Sportarena.kz дерегінше, Нидерланды 1937 жылдан бері тұрақты түрде өтіп келе жатқан әйгілі шахмат фестивалімен танымал. Бұл дода Tata Steel Chess Tournament деп аталады.
Фестивальдің басты бәсекелері – екі гроссмейстерлік айналмалы турнир: Masters және Challengers. Challengers турнирінде Бибисара Асаубаева 4 жеңіске жетіп, 7 партияны тең ойнап, 2 рет жеңілді. Нәтижесінде ол 13 мүмкін ұпайдың 7,5 ұпайын жинап, 5-орынды иеленді және өзінің рейтингін 19,1 ұпайға арттырды.
Турнир жеңімпазы – 15 жастағы америкалық шахматшы Энди Вудворд. Ол шахмат жанкүйерлеріне ФИДЕ-нің 2025 жылғы Үлкен швейцарка турнирінде (Самарқанд, Өзбекстан) көрсеткен ойынымен жақсы таныс. Сол жарыста Вудворд Эло рейтингі 2700-ден жоғары 14 шахматшыны артта қалдырып, 7-орын алған еді.
Tata Steel Chess Challengers 2026 турнирінің қорытынды нәтижелері (орташа рейтинг – 2544, XII санат):
- GM Энди Вудворд (2608, АҚШ) – 10 ұпай
- GM Василий Иванчук (2605, Украина) – 9,5 ұпай
- GM Айдын Сүлейманлы (2628, Әзербайжан) – 9 ұпай
- GM Марк-Андреа Маурицци (2611, Франция) – 8 ұпай
- GM Бибисара Асаубаева (2497, Қазақстан) – 7,5 ұпай
Бұған дейін Заңғар Нұрланұлы үздіктердің тізіміне енгенін жазғанбыз.