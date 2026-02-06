Жеңілатлет Нора Джеруто Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында алғашқы медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Нора Джеруто жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Отандасымыз 1500 метр қашықтыққа жүгіруден қола медаль жеңіп алды.
Айта кетейік, жеңіл атлетикадан Азия чемпионаты Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript