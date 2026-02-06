#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Жеңілатлет Нора Джеруто Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды

Жеңіл атлет Нора Джеруто Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 17:05 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында алғашқы медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нора Джеруто жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Отандасымыз 1500 метр қашықтыққа жүгіруден қола медаль жеңіп алды.

Айта кетейік, жеңіл атлетикадан Азия чемпионаты Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
17:46, Бүгін
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
Жеңілатлет Дейзи Джепкемей Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
17:03, 29 мамыр 2025
Жеңілатлет Дейзи Джепкемей Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды
Қазақстандық жеңілатлет Нора Джерута Олимпиадаға іріктеуден өтті
13:18, 18 мамыр 2024
Қазақстандық жеңілатлет Нора Джерута Олимпиадаға іріктеуден өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: