Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында екі қазақстандық спортшы финалға шықты
Қытайдың Тяньцзинь қаласында жеңіл атлетикадан Азия чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнир аясында 800 метр қашықтықта жартылай финалдық жарыстар өтті. Оның қорытындысы бойынша құрлықтық біріншіліктің финалына қазақстандық екі спортшы жолдама алды.
Жартылай финалда Ақбаян Нұрмәмет екінші болып мәреге жетіп, іріктеу кезеңінен сәтті өтті. Ал Екатерина Колода мәреге төртінші болып жетіп, уақыт көрсеткіші бойынша шешуші кезеңге жолдама алды.
Финал 8 ақпанда өтеді.
