Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Спорт

Дэвис кубогы: Монако теннисшілері Қазақстанға қарсы кездесуде алға шықты

Дэвис кубогы: Монако теннисшілері Қазақстанға қарсы кездесуде алға шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 18:31 Сурет: olympic.kz
Астанада теннистен Қазақстан ерлер құрамасы Дэвис кубогы аясында Монако командасына қарсы кезекті ойынын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың екінші күнін Александр Бублик пен Бейбіт Жұқаев бастап, олар Роман Арнеодо / Уго Нис жұбына қарсы кортқа шықты.

Кездесу қорытындысы бойынша қарсылас жұп жеңіске жетті. Ойын 7:6, 6:7, 6:7 есебімен аяқталды. Осылайша Монако құрамасы алға шығып, жалпы есеп 2:1 болды.

Келесі болып Қазақстан құрамасы сапынан Александр Бублик өнер көрсетеді. Қазақстанның бірінші ракеткасы Валантен Вашроға қарсы ойнайды.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
