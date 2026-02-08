#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Жеңіл атлетика: Түркиядағы халықаралық жарыста Қазақстан екі алтын медаль жеңіп алды

Жеңіл атлетика: Түркиядағы халықаралық жарыста Қазақстан екі алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 13:40 Сурет: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
Бүгін Түркияның Анталья қаласында жеңіл атлетикадан халықаралық турнир мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бәсекеде Ұлттық құрама спортшылары 2 алтын жүлдеге қол жеткізді.

Спорттық жүрістен марафон дисциплинасында Галина Якушева, ал жартылай марафон бағдарламасында Кристина Морозова мәреге бірінші жетті.

Айта кетейік, бұл жарыс Халықаралық жеңіл атлетика қауымдастығының (World Athletics) "күміс туры" санатына кіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Надежда Дубовицкая Азия чемпионатында биіктікке секіруден күміс медаль жеңіп алды
16:37, Бүгін
Надежда Дубовицкая Азия чемпионатында биіктікке секіруден күміс медаль жеңіп алды
Қазақстан құрамасы грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде екі алтын медаль жеңіп алды
17:07, 13 қаңтар 2026
Қазақстан құрамасы грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде екі алтын медаль жеңіп алды
Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
18:00, 09 қаңтар 2026
Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: