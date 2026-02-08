Жеңіл атлетика: Түркиядағы халықаралық жарыста Қазақстан екі алтын медаль жеңіп алды
Сурет: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
Бүгін Түркияның Анталья қаласында жеңіл атлетикадан халықаралық турнир мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бәсекеде Ұлттық құрама спортшылары 2 алтын жүлдеге қол жеткізді.
Спорттық жүрістен марафон дисциплинасында Галина Якушева, ал жартылай марафон бағдарламасында Кристина Морозова мәреге бірінші жетті.
Айта кетейік, бұл жарыс Халықаралық жеңіл атлетика қауымдастығының (World Athletics) "күміс туры" санатына кіреді.
