Қоғам

Қазақстанның екі өңірінде көлік қозғалысы шектелді

Қазақстанның екі өңірінде көлік қозғалысы шектелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 14:38 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 8 ақпан сағат 15:00-де ауа райының бұзылуына байланысты бірнеше республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Батыс Қазақстан облысы:

  • "Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы" автожолының 393-526 шақырым аралығы (Жымпиты ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін).

Ақтөбе облысы:

  • "Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы" автожолының 526-702 шақырым аралығы (Батыс Қазақстан облысының шекарасынан Маржанбұлақ ауылына дейін).

Жолды 2026 жылғы 9 ақпан сағат 00:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Айдос Қали
