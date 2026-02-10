#Халық заңгері
Спорт

Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Бішкектегі халықаралық турнирде бақ сынайды

Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Бішкектегі халықаралық турнирде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 19:12 Сурет: olympic.kz
Еркін күрестен Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Ризабек Айтмұхан Бішкекте (Қырғызстан) өтетін Super 4 Wrestling атты ірі халықаралық турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

97 келіге дейінгі салмақта чемпиондық атаққа төрт спортшы таласады.

Ризабек Айтмұханның қарсыластары - атақты балуандар Алихан Кцоев (Ресей), Ахмед Батаев (Болгария) және Мераб Сулейманишвили (Грузия).

Турнир 13 ақпанда өтеді.

Айдос Қали
