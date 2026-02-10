Ризабек Айтмұхан еркін күрестен Бішкектегі халықаралық турнирде бақ сынайды
Сурет: olympic.kz
Еркін күрестен Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Ризабек Айтмұхан Бішкекте (Қырғызстан) өтетін Super 4 Wrestling атты ірі халықаралық турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
97 келіге дейінгі салмақта чемпиондық атаққа төрт спортшы таласады.
Ризабек Айтмұханның қарсыластары - атақты балуандар Алихан Кцоев (Ресей), Ахмед Батаев (Болгария) және Мераб Сулейманишвили (Грузия).
Турнир 13 ақпанда өтеді.
