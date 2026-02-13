Қазақстан Орталық Азияда бадминтонды дамыту бойынша басым елге айналады
Тараптар Азия бадминтон федерациясының даму жөніндегі комитетінің жетекшісі Ваджид Али Чаудримен елімізде бадминтонды дамыту перспективаларын және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады.
Кездесуге Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің бас директоры Нұрлан Нөгербек, Қазақстан бадминтон федерациясының бас хатшысы Бекет Балықов және атқарушы директор Елдос Өмірхан қатысты.
Азия федерациясы Қазақстан Орталық Азияда бадминтонды дамыту бағытындағы басым елдердің бірі болатынын атап өтті.
Сондай-ақ спорттың осы түрін жүйелі түрде дамытуға, мамандар әлеуетін арттыруға және қазақстандық спортшылардың халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін күшейтуге басты назар аударылады. Айта кетейік, бұған дейін Badminton Asia Өзбекстан мен Қырғызстанда да даму бағдарламаларын табысты жүзеге асырған.
Кездесу барысында Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңі де кеңінен сөз болды. Ваджид Али Чаудри қазіргі іріктеу жүйесінің аса күрделі екенін жеткізді: әлемдік деңгейде небәрі 25 олимпиадалық жолдама қарастырылған. Сондықтан спортшылардан жоғары дайындық, тұрақты нәтиже және үлкен жауапкершілік талап етіледі. Алдағы уақытта бұқаралық спортты дамытуға және балалар мен жасөспірімдер қосалқы құрамын жасақтауға басымдық беріледі.
Ынтымақтастық аясындағы маңызды бастамалардың бірі - Badminton World Federation Level 1 халықаралық жаттықтырушылар курстарын іске қосу. Бұл оқу бағдарламасы Астанада 14 ақпанда басталады. Курстарға еліміздің түрлі өңірлерінен 12 маман қатысады. Бағдарлама халықаралық бірыңғай дайындық стандарттарын енгізуге және ұлттық деңгейде жаттықтыру әдістемесін жетілдіруге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар білім беру жүйесіндегі спорттық инфрақұрылымды кеңейту және бадминтонды мектептер мен жоғары оқу орындарының бағдарламаларына енгізу жоспарланып отыр.
"Қазақстан үшін халықаралық ынтымақтастық – спортшыларымыздың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың маңызды құралы. Заманауи дайындық әдістемелері мен білім беру бағдарламаларына қол жеткізу бадминтонның барлық деңгейде тұрақты дамуын қамтамасыз етеді", - деп атап өтті Қазақстан ҰОК.
Кездесу соңында тараптар ұзақ мерзімді стратегиялық серіктестік орнатуға және Badminton Asia бағдарламаларын жүйелі түрде жүзеге асыруға дайын екендерін растады. Бұл бастамалар қазақстандық спортшыларды халықаралық аренада қолдауға және олардың жетістіктерін арттыруға бағытталған.
