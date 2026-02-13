Астанада өткен сотта Бишімбаевтың анасы жеңіске жетті
Аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады (ҚК-нің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы) деп айыпталған Кемеловаға қатысты қылмыстық іс Астана қаласының Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында қаралды.
Сотта 2023 жылдың соңында Кемелова ұлына қатысты қылмыстық қудалауға байланысты күйзеліске түскен Нұрлыбекованың жағдайын пайдаланып, алдау және сенімге қиянат жасау жолымен оны ақшалай қаражатты (990 мың АҚШ доллары) өзіне уақытша сақтауға беруге көндірген. Ол ақшаны бұғаттаудан және тәркілеуден осылайша сақтауға болатынын айтып, түрлі уәждер келтірген. Аталған қаражатты Кемелова өз қалауы бойынша пайдаланып, жәбірленушіге аса ірі мөлшерде материалдық залал келтірген.
"Сот үкімімен К-ның мүлкін тәркілей отырып, 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. ҚР ҚК-нің 74-бабының 1-бөлігі негізінде сотталушы К-ның кәмелетке толмаған баласы бар болғандықтан жазаны өтеуі 1 жыл мерзімге кейінге қалдырды (Заңмен белгіленген жағдайларда жазаны өтеуді кейінге қалдыру соттың міндеті болып табылады)", делінген сот хабарламасында.
Жәбірленушінің азаматтық талабы толық көлемде қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін Қарағандыда киім-кешек сататын дүкендер желісінің иесі 7 жылға сотталғанын жазғанбыз.