Спорт

Головкин жарыс алдында Шайдоровпен жүздесіп, өз ақылын айтты

13.02.2026 19:44
Қазақстан Ұлттық олимпиада комитетінің (ҰОК) президенті Геннадий Головкин Италиядағы Олимпиада ойындарының медалінен үміткер, атақты мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы сипаттағы видео бүгін, 2026 жылдың 13 ақпанында ҰОК-тың Instagram-дағы парақшасында жарияланды.

Головкин Шайдоровқа былай деді:

"Сенің бағдарламаңды көрдік, негізінен, бәрінде осындай (жоғары - шамамен ред.) деңгей, болды, енді қатесіз, осындай жылдамдықта жүріп өт. Барлығының бағдарламасы, элементтері мықты, бәсекелестік деген "ұрып" тұр!".

Бұған Шайдоров былай жауап қатты:

"Қателесуге болмайды". ҰОК басшысы мұнымен келісті.

Бұған дейін Димаштың командасы 2026 жылғы Олимпиада ойындарында Михаил Шайдоров Димаш Құдайбергеннің орындауындағы "Confessa, the Diva Dance" композициясы аясында өнер көрсететінін айтып, спортшыға және барлық олимпиадаға қатысушыларға табыс пен жоғары нәтижелер тіледі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
