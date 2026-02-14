#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Бублик Роттердамдағы турнирдің жартылай финалына шықты

Бублик Роттердамдағы турнирдің жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 06:02 Сурет: instagram.com/tennistv
Нидерландтағы Роттердам қаласында өтіп жатқан ATP 500 санатындағы турнирдің 1/4 финалдық кездесуі аяқталды. Бұл матчта қазақстандық теннисші Александр Бублик испаниялық Хауме Муньярмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бублик тартысты өткен ойында үш сет қорытындысы бойынша жеңіске жетті – 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Кездесу екі сағат 45 минутқа созылды. Қазақстандық теннисші матч барысында 10 эйс жасап, 7 рет қос қателікке жол берді. Ал испаниялық спортшының еншісінде 8 эйс және 1 қос қателік бар.

Бұл – Александрдың биылғы маусымдағы 11-жеңісі. Келесі кезеңде ол Феликс Оже-Альяссиммен кездеседі.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық теннисші Анна Данилина қатарынан екінші рет финалға шыққанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты
11:26, 13 ақпан 2026
Бублик Роттердамдағы турнирдің ширек финалына шықты
Александр Бублик Франциядағы турнирдің ширек финалына шықты
19:20, 30 қаңтар 2025
Александр Бублик Франциядағы турнирдің ширек финалына шықты
Александр Бублик Лиондағы турнирдің жартылай финалына шықты
22:17, 23 мамыр 2024
Александр Бублик Лиондағы турнирдің жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
07:42, Бүгін
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
07:10, Бүгін
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
06:24, Бүгін
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
06:00, Бүгін
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: