#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных Қазақстан тарихындағы ең үздік нәтижені тіркеді

Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных Қазақстан тарихындағы ең үздік нәтижені тіркеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 17:52 Сурет: Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
Италияның Валь-ди-Фьемме кластерінде шаңғымен тұғырдан секіруден үлкен трамплинде Илья Мизерных пен Данил Васильев те финалда өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ал Илья Мизерных іріктеу кезеңінде көпшілікті таңғалдырып, ТОП-10-ға кірді.2024 жылғы жасөспірімдер арасындағы Канвон Олимпиадасының чемпионы Илья Мизерных іріктеу кезеңінде ең ұзақ 140,5 метрге дейін секірді.

Жүлдегерлер:

1-орын. Домен Превц (Словения) – 301.8 ұпай;

2-орын. Рен Никайдо (Жапония) – 295.0 ұпай;

3-орын. Кацпер Томасяк (Польша) – 291.2 ұпай;

8-орын. Илья Мизерных – 281.6 ұпай;

27-орын. Данил Васильев – 235.9 ұпай.

Илья Мизерных жарыс барысында Олимпиада чемпионы Филипп Рейменд (Германия), Йоханн Андре Форфанг (Норвегия), Андреас Веллингер (Германия) сынды фавориттерден озып кетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
10:48, 18 тамыз 2025
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Илья Мизерных жасөспірімдер олимпиадасының чемпионы болды
12:22, 20 қаңтар 2024
Илья Мизерных жасөспірімдер олимпиадасының чемпионы болды
Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных пен Данил Васильев Әлем кубогы кезеңінің іріктеуінен сәтті өтті
16:15, 18 қаңтар 2025
Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных пен Данил Васильев Әлем кубогы кезеңінің іріктеуінен сәтті өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
21:10, Бүгін
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
20:34, Бүгін
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
20:19, Бүгін
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
19:45, Бүгін
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: