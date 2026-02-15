Шаңғымен тұғырдан секіруден Илья Мизерных Қазақстан тарихындағы ең үздік нәтижені тіркеді
Италияның Валь-ди-Фьемме кластерінде шаңғымен тұғырдан секіруден үлкен трамплинде Илья Мизерных пен Данил Васильев те финалда өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ал Илья Мизерных іріктеу кезеңінде көпшілікті таңғалдырып, ТОП-10-ға кірді.2024 жылғы жасөспірімдер арасындағы Канвон Олимпиадасының чемпионы Илья Мизерных іріктеу кезеңінде ең ұзақ 140,5 метрге дейін секірді.
Жүлдегерлер:
1-орын. Домен Превц (Словения) – 301.8 ұпай;
2-орын. Рен Никайдо (Жапония) – 295.0 ұпай;
3-орын. Кацпер Томасяк (Польша) – 291.2 ұпай;
8-орын. Илья Мизерных – 281.6 ұпай;
27-орын. Данил Васильев – 235.9 ұпай.
Илья Мизерных жарыс барысында Олимпиада чемпионы Филипп Рейменд (Германия), Йоханн Андре Форфанг (Норвегия), Андреас Веллингер (Германия) сынды фавориттерден озып кетті.
