Спорт

2026 жылғы Олимпиададағы тау шаңғысы: Александра Скороходова слалом-гигантта бақ сынады

2026 жылғы Олимпиададағы тау шаңғысы: Александра Скороходова слалом-гигантта бақ сынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 20:01 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Александра Скороходова Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында тау шаңғысынан сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз слалом-гигант бағдарламасында ел намысын қорғады.

Айта кетейік, бұл сайыста екі кезеңнің қорытындысы бойынша үздік уақыт көрсеткішін тіркеген спортшы жеңімпаз атанады.

Нәтижесінде Александра Скороходова 2:23.31 уақыт көрсеткішімен 37-орынға тұрақтады.

Италиялық Федерика Бриньоне екінші мәрте Олимпиада чемпионы атанды - 2:13.50. Бұған дейін ол супергигантта топ жарған еді. Швециялық Сара Хектор және норвегиялық Стьернесунн Теа Луиз бірдей уақыт көрсеткішін тіркеп (2:14.12), екінші орынға ие болды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тау шаңғысы: Александра Скороходова 2026 жылғы Олимпиадада дебют жасады
17:31, 12 ақпан 2026
Тау шаңғысы: Александра Скороходова 2026 жылғы Олимпиадада дебют жасады
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылар эстафетада бақ сынады
20:44, 08 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық биатлоншылар эстафетада бақ сынады
Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс медаль иеленді
19:43, 28 қаңтар 2026
Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс медаль иеленді
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
21:10, Бүгін
Илию Топурию "лишили" поединка с Исламом Махачевым
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
20:34, Бүгін
Сабина Алтынбекова не сыграет за "Астану": волейболистка покинула Казахстан
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
20:19, Бүгін
Катастрофическим унижением завершился матч команды казахстанцев в КХЛ
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
19:45, Бүгін
Клуб легенды хоккея Казахстана был "уничтожен" в КХЛ
