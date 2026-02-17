#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

Бибісара Асаубаева шахматтың жаңа түрі бойынша өткен ойында экс-әлем чемпионын ойсырата жеңді

Бибісара Асаубаева шахматтың жаңа түрі бойынша өткен ойында экс-әлем чемпионын ойсырата жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 12:45 Сурет: Instagram/bibisarachess
Германияда фристайл-шахматтан (Фишер шахматы) әлем чемпионаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фишер шахматында тастар классикалық шахматтағыдай қозғалады (тек рокировка жасау ережесінде аздаған ерекшелік бар).

Негізгі айырмашылық – тастардың бастапқы орналасуында. Пешкалар әдеттегідей екінші қатарға қойылады, ал қалған тастар бірінші қатарда кездейсоқ тәртіппен орналасады.

Алайда екі талап сақталуы тиіс:

  • пілдер әртүрлі түсті шаршыларда тұруы керек;
  • король екі ладьяның ортасында орналасуы қажет.

Осы шарттарды ескергенде, барлығы 960 түрлі бастапқы позиция мүмкін. Сондықтан бұл ойын "шахмат-960" деп те аталады.

sportarena.kz мәліметінше, негізгі турнир ерлер арасында өтті, ал әйелдер арасында көрме матчы ұйымдастырылды.

Бұл матчта қазақстандық шахматшы Бибисара Асаубаева бұрынғы әлем чемпионы Александра Костенюкпен кездесті. Төрт партиядан тұрған матч 2,5:1,5 есебімен Асаубаеваның жеңісімен аяқталды.э

Бұған дейін Елена Рыбакина әлемнің екінші ракеткасы атануы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева шахматтан төрт дүркін әлем чемпионын жеңді
11:03, 18 сәуір 2023
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева шахматтан төрт дүркін әлем чемпионын жеңді
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
17:20, 31 желтоқсан 2023
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
Жансая Әбдімәлік пен Бибісара Асаубаева шахматтан әлем чемпионатына қатысады
23:07, 03 сәуір 2023
Жансая Әбдімәлік пен Бибісара Асаубаева шахматтан әлем чемпионатына қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: