Спорт

Норвегиялық шаңғышы қысқы Олимпиада ойындарының 10 дүркін чемпионы атанып, тарихи рекорд орнатты

Норвегиялық шаңғышы, Клебо, қысқы Олимпиада ойындары, чемпион, тарихи рекорд, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 19:41 Сурет: Instagram/johanneshk
18 ақпанда әйгілі норвегиялық шаңғышы Йоханнес Клебо әлемдік спорт тарихындағы қысқы Олимпиада ойындарының 10 дүркін чемпионы атанды, осылайша ол тарихи рекорд орнатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін әлемдік шаңғы королі отандасы Эйнар Хедегартпен бірге командалық спринтте жеңіске жетті.

Ол үшін бұл ең жоғары марапат - Миландағы қазіргі жарыстардағы бесіншісі. Осының алдында ғана ол скиатлонда, спринтте, оқшау жарыста және эстафетада мәре сызығын бірінші болып кесті.

Осылайша, Клебо 1980 жылғы Олимпиаданың бес дүркін чемпионы болған америкалық конькиші Эрик Хайденнің көрсеткішін қайталады.

Сонымен қатар, Йоханнес қысқы Олимпиадалар тарихында абсолютті рекордқа ие болып, бір де бір спортшы мақтана алмайтын 10 жоғары сапалы медаль иегері атанды.

Италияда ең жоғары тұғырға бес рет көтерілген норвегиялық Пекин-2022-де екі рет "алтын" алған, сонымен қатар Пхенчхан-2018 құрмет тұғырының жоғарғы сатысынан үш рет көрінген.

Бұған дейін Клебо сегізінші алтын медальды қоржынына салып, қысқы Олимпиада ойындарының рекордын жаңғыртқанын жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
