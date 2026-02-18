Норвегиялық шаңғышы қысқы Олимпиада ойындарының 10 дүркін чемпионы атанып, тарихи рекорд орнатты
Бүгін әлемдік шаңғы королі отандасы Эйнар Хедегартпен бірге командалық спринтте жеңіске жетті.
Ол үшін бұл ең жоғары марапат - Миландағы қазіргі жарыстардағы бесіншісі. Осының алдында ғана ол скиатлонда, спринтте, оқшау жарыста және эстафетада мәре сызығын бірінші болып кесті.
Осылайша, Клебо 1980 жылғы Олимпиаданың бес дүркін чемпионы болған америкалық конькиші Эрик Хайденнің көрсеткішін қайталады.
Сонымен қатар, Йоханнес қысқы Олимпиадалар тарихында абсолютті рекордқа ие болып, бір де бір спортшы мақтана алмайтын 10 жоғары сапалы медаль иегері атанды.
Италияда ең жоғары тұғырға бес рет көтерілген норвегиялық Пекин-2022-де екі рет "алтын" алған, сонымен қатар Пхенчхан-2018 құрмет тұғырының жоғарғы сатысынан үш рет көрінген.
Бұған дейін Клебо сегізінші алтын медальды қоржынына салып, қысқы Олимпиада ойындарының рекордын жаңғыртқанын жазғанбыз.