Спорт

Клебо сегізінші алтын медальды қоржынына салып, қысқы Олимпиада ойындарының рекордын жаңғыртты

Йоханнес Клебо, норвегиялық шаңғышы, Олимпиада, рекорд, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 19:28 Сурет: Instagram/milanocortina2026
13 ақпанда норвегиялық шаңғышы Йоханнес Клебо Олимпиададағы мансабындағы сегізінші алтын медалын жеңіп алды. Италияда өткен 2026 жылғы ойындарда ол 10 шақырымдық жарыста жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

29 жастағы әйгілі норвегиялық қысқы олимпиадалардағы жеңіс рекордын қайталады және ол өз көрсеткіштері бойынша жерлестері, шаңғышылар Марит Бьорген және Бьорн Дэли және биатлоншы Уле-Эйнар Бьорндаленмен теңесті.

Қазір Клебоның активінде сегіз алтын медаль, оның үшеуін 2018 жылғы Олимпиада ойындарында иеленсе, екеуі 2022 жылғы Бейжіңдегі жарыстарға тиесілі, тағы үшеуін 2026 жылғы Италия Олимпиадасында ұтып алды.

Осылайша, Норвегия ұлттық құрамасының жұлдызы сегіз дүркін Олимпиада чемпионы атанды.

Егер ол бүгін 10 шақырымдық жарыста жеңіске жетсе, ал бірнеше күн бұрын скиатлон мен классикалық спринтте ешкімді алдына шығармады. 

Айтпақшы, алда командалық спринт, эстафета және марафон сынды жарыстар әлі бар. Сондықтан оның қоржыны әлі де алтын медальмен толығуы мүмкін, ал жеңіп алған марапаттар саны бойынша ол рекорд жаңартты.

Қазақстандық жанкүйерлер 13 ақпанда кешке конькимен мәнерлеп сырғанаушылардың жарыстарын асыға күтеді, бүгін қысқа бағдарламадан кейін бесінші орында келе жатқан Михаил Шайдоров өнер көрсетеді.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
