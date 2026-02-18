#Референдум-2026
Спорт

Миланда кездесіп қалған Михаил Шайдоров пен Снуп Догг билей жөнелді

Милан, Михаил Шайдоров, Снуп Догг, видео, әлеуметтік желі, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 21:47 Сурет: видеодан алынды
2026 жылғы қысқы Олимпиада чемпионы, отандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров тағы да жұрт назарына ілікті. Ол Instagram-дағы парақшасында америкалық рэпер Снупп Доггпен бірге түскен видеоны жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейнетаспа әйгілі Миландағы Дуомо соборы алдында түсірілген. Видеода Шайдоров пен Снупп Догг суретке түсіп, жылы сөйлеседі және рэпердің атақты биін орындайды. Кездесу соңында Снупп Догг жерлесімізді құшақтап, қол алысып, онымен емін-жарқын қоштасты.

"Не дейміз енді бұған!", деп жазды видео астына спортшы 2026 жылдың 18 ақпанында.

Айта кетсек, Қазақстан қысқы Олимпиада тарихында осымен екінші алтын медальға қол жеткізді. Біріншісін 1994 жылы Владимир Смирнов тарту етті. Шайдоровтың "алтыны" мәнерлеп сырғанаудан алынған Қазақстан үшін біріншісі болып табылады. Бұған дейін Денис Тен 2014 жылы қола медаль иеленген.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
11:10, 14 ақпан 2026
11:10, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Instagram-дағы парақшасында алғашқы жазбасын жариялады
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
14:59, 15 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
10:29, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
