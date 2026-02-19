#Референдум-2026
Спорт

Қазақстандық теннисші Дубайдағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды

Қазақстандық теннисші Дубайдағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 17:24 Сурет: instagram/AlexKrunic
Dubai Tennis Championships турнирінің әйелдер арасындағы жұптық сынында қазақстандық теннисші Анна Данилина жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

19 ақпанда отандасымыз өзінің тұрақты серіктесі, сербиялық Александра Круничпен бірге жарыстың ширек финалдық кезеңінен сәтті өтті.

Қазақстан-Сербия дуэті тартысты кездесуде Людмила Киченок (Украина) / Дизайр Кравчук (АҚШ) жұбын жеңді. Матч 1 сағат 28 минутқа созылып, үш сетке ұласты – 6:1, 4:6, 10:6.

Жартылай финалдағы қарсыластары қалған кездесулер аяқталған соң анықталады.

Айта кетейік, қазақстандық-сербиялық жұп бұл турнирге өткен аптада Қатар астанасында өткен Qatar Open жарысының жеңімпазы ретінде келген болатын.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Анна Данилина Гамбургтегі турнирдің финалына жолдама алды
23:57, 27 шілде 2023
Анна Данилина Гамбургтегі турнирдің финалына жолдама алды
Анна Данилина Лондондағы беделді турнирдің финалына шықты
22:40, 13 маусым 2025
Анна Данилина Лондондағы беделді турнирдің финалына шықты
Анна Данилина Ролан Гаррос турнирінің жартылай финалына шықты
18:23, 04 маусым 2025
Анна Данилина Ролан Гаррос турнирінің жартылай финалына шықты
