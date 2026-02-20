#Референдум-2026
Спорт

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы жеке рекордын жаңартып, Олимпиадада үздік ондыққа енді

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы жеке рекордын жаңартып, Олимпиадада үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында мәнерлеп сырғанаудан әйелдер арасында сайыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төртжылдықтың басты додасында Қазақстан намысын Софья Самоделкина қорғады.

Қысқа бағдарламадан кейін мәнерлеп сырғанаушы 12-орында тұрған еді. Еркін бағдарламада Самоделкина төрешілердің шешімімен 138.99 ұпай жинады. Қос бағдарлама қорытындысы бойынша 207.46 ұпай еншілеп, жеке рекордын жаңартты. Нәтижесінде қазақстандық спортшы оныншы орынға ие болды.

Алиса Лью (АҚШ) 226.79 ұпаймен алтын медаль жеңіп алды. Екінші орынды Каори Сакамото (Жапония) иеленді – 224.90 ұпай. Ами Накаи (Жапония) 219.16 ұпаймен қола медальға ие болды.

Айта кетейік, ерлер арасындағы жекелей сында қазақстандық Михаил Шайдоров Олимпиада чемпионы атанды.

Айдос Қали
