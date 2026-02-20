Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің финалына шықты
Сурет: ktf.kz
Әмір Омарханов (ATP рейтингінде 774-орын) Монастирде (Тунис) өткен ITF сериясындағы ерлер жұптары турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жартылай финалда Омарханов италиялық Маттео Сибаши екеуі тунистік Әзиз Оуака мен алжирлік Туфик Сахталиді 6:3, 6:4 есебімен сенімді жеңіске жетті.
Финалда қазақстандық-италиялық жұп франциялықтар Александр Обриот (ATP рейтингінде 815-орын) және Цезарь Бочелагем (ATP рейтингінде 827-орын) кездеседі.
