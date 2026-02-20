#Референдум-2026
Спорт

Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің финалына шықты

Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 22:05 Сурет: ktf.kz
Әмір Омарханов (ATP рейтингінде 774-орын) Монастирде (Тунис) өткен ITF сериясындағы ерлер жұптары турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жартылай финалда Омарханов италиялық Маттео Сибаши екеуі тунистік Әзиз Оуака мен алжирлік Туфик Сахталиді 6:3, 6:4 есебімен сенімді жеңіске жетті.

Финалда қазақстандық-италиялық жұп франциялықтар Александр Обриот (ATP рейтингінде 815-орын) және Цезарь Бочелагем (ATP рейтингінде 827-орын) кездеседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
17 жастағы Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің ширек финалына шықты
21:56, 27 ақпан 2025
17 жастағы Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің ширек финалына шықты
17 жастағы Әмір Омарханов Тунисте өтіп жатқан турнирдің 1/8 финалына шықты
12:59, 26 ақпан 2025
17 жастағы Әмір Омарханов Тунисте өтіп жатқан турнирдің 1/8 финалына шықты
Әмір Омарханов ITF M15 турнирінің финалында алғаш рет өнер көрсететін болады
16:48, 22 қараша 2025
Әмір Омарханов ITF M15 турнирінің финалында алғаш рет өнер көрсететін болады
