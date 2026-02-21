#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
494.66
581.87
6.43
Спорт

Шорт-трек: Ольга Тихонова және Яна Хан 2026 жылғы Олимпиадада жарыс жолын аяқтады

Шорт-трек: Ольга Тихонова және Яна Хан 2026 жылғы Олимпиадада жарыс жолын аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 09:01 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиадада шорт-тректен 1500 қашықтықта ширек финалдық сайыстар өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сында ел намысын Ольга Тихонова және Яна Хан қорғады.

Айта кетейік, жартылай финалға шығу үшін 1–3-орын алу немесе төртінші орын иегерлері арасында ең үздік уақыт көрсеткішін тіркеу қажет еді.

Нәтижесінде Яна Хан өз тобында 5-орын алып, жарыс жолын аяқтады. Ал Ольга Тихонова өз жарысында 4-орын алып, жартылай финалға өте алмады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Олимпиада-2026: шорт-трекші Ольга Тихонова 1000 метр қашықтықта өнер көрсетті
09:07, 15 ақпан 2026
Олимпиада-2026: шорт-трекші Ольга Тихонова 1000 метр қашықтықта өнер көрсетті
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
17:30, 10 ақпан 2026
Қазақстан құрамасы шорт-тректен 2026 жылғы Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Қысқы Олимпиада: шорт-трекші Ольга Тихонова кезекті жарыс күнін аяқтады
18:16, 15 ақпан 2026
Қысқы Олимпиада: шорт-трекші Ольга Тихонова кезекті жарыс күнін аяқтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Горячая битва взглядов исторического казахстанца перед дебютом в UFC (видео)
10:23, Бүгін
Горячая битва взглядов исторического казахстанца перед дебютом в UFC (видео)
Алимханулы дисквалифицирован на год за употребление допинга
09:42, Бүгін
Алимханулы дисквалифицирован на год за употребление допинга
Несправедливо уволенный из UFC топовый боец сделал заявление
09:12, Бүгін
Несправедливо уволенный из UFC топовый боец сделал заявление
Казахстанский боец UFC сделал вес перед дебютным поединком в промоушене
08:19, Бүгін
Казахстанский боец UFC сделал вес перед дебютным поединком в промоушене
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: