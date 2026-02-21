Олимпиада-2026: 21 ақпанда ел атынан кімдер өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 21 ақпанда, Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының соңғы алдындағы жарыс күнінде Қазақстан құрамасы үш спорт түрінде қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спорт түрі: Фристайл-акробатика, аралас командалар (финалдық кезең)
Қатысушылар: Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
Уақыты: 14:45
Спорт түрі: Шаңғы жарысы, масс-старт (ерлер)
Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Наиль Башмаков Уақыты: 15:00
Спорт түрі: Конькимен жүгіру, масс-старт (әйелдер)
Қатысушы: Елизавета Голубева
Басталуы: 19:50 (жеңіл жартылай финал), 21:15 (финал)
