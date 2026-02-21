#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Спорт жаңалықтары
+10°
$
494.66
581.87
6.43
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт

Олимпиада-2026: 21 ақпанда ел атынан кімдер өнер көрсетеді

Олимпиада-2026: 21 ақпанда ел атынан кімдер өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 11:36 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 21 ақпанда, Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының соңғы алдындағы жарыс күнінде Қазақстан құрамасы үш спорт түрінде қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спорт түрі: Фристайл-акробатика, аралас командалар (финалдық кезең)

Қатысушылар: Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов

Уақыты: 14:45

Спорт түрі: Шаңғы жарысы, масс-старт (ерлер)

Қатысушылар: Әмірғали Мұратбеков, Наиль Башмаков Уақыты: 15:00

Спорт түрі: Конькимен жүгіру, масс-старт (әйелдер)

Қатысушы: Елизавета Голубева

Басталуы: 19:50 (жеңіл жартылай финал), 21:15 (финал)

Айдос Қали
