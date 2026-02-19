#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Спорт

Қысқы Олимпиада: Софья Самоделкина бүгін қай уақытта өнер көрсетеді

Қысқы Олимпиада: Софья Самоделкина қай уақытта өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 19:25 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 19 ақпанда Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы тек бір ғана спорт түрінен сынға түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашында осы күні фристайл-акробатикадан ерлер арасында жарыстар да өтуге тиіс еді. Алайда қолайсыз ауа райына байланысты сайыс 20 ақпанға ауыстырылды.

Осылайша, 19 ақпанда Қазақстан құрамасынан тек бір спортшы ел намысын қорғайды.

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина еркін бағдарламада өнер көрсетеді. Жарыс 23:00-де басталады.

Айта кетейік, ұазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында қысқа бағдарламада өнер көрсеткен еді.

Отандасымыз төрешілердің шешімімен 68.47 ұпай еншілеп, аралық 12-орынға тұрақтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық әйелді ұшаққа отырғызбай қойған: сот шешімі шықты
20:16, Бүгін
Қазақстандық әйелді ұшаққа отырғызбай қойған: сот шешімі шықты
Қазақстандық Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді
09:45, 16 ақпан 2026
Қазақстандық Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
21:14, 06 ақпан 2026
2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары: қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: