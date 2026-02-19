Қысқы Олимпиада: Софья Самоделкина бүгін қай уақытта өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 19 ақпанда Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы тек бір ғана спорт түрінен сынға түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашында осы күні фристайл-акробатикадан ерлер арасында жарыстар да өтуге тиіс еді. Алайда қолайсыз ауа райына байланысты сайыс 20 ақпанға ауыстырылды.
Осылайша, 19 ақпанда Қазақстан құрамасынан тек бір спортшы ел намысын қорғайды.
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина еркін бағдарламада өнер көрсетеді. Жарыс 23:00-де басталады.
Айта кетейік, ұазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында қысқа бағдарламада өнер көрсеткен еді.
Отандасымыз төрешілердің шешімімен 68.47 ұпай еншілеп, аралық 12-орынға тұрақтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript