Қазақстандық әйелді ұшаққа отырғызбай қойған: сот шешімі шықты
А. 2025 жылғы 26 шілдеде Қызылорда – Алматы бағыты бойынша рейске әуе билеттерін сатып алғаны анықталды. 16 тамызда тіркеуден өтіп, әуежайға келгеннен кейін әуе компаниясының қызметкерлері тіркеудің жойылғанын түсіндіріп, оны әуе кемесінің бортына жібермеді.
Нәтижесінде А. сатып алынған билетті пайдалана алмай, Алматы қаласына жоспарланған уақытта жете алмаған.
Осыған байланысты талап қоюшы соттан жауапкерден материалдық залалды (билет құны және байланысты шығындар), сондай-ақ моральдық зиян өтемақысын өндіруді сұраған.
Сот талап қоюшының рейске тіркеуден өткенін, алайда әуе кемесіне отырғызылмағанын анықтады.
Жауапкер жолаушыны тасымалдаудан бас тартуға заңды негіздердің болғанын растайтын дәлелдемелерді сотқа ұсынбаған.
Осылайша, әуе компаниясы жолаушыны әуе тасымалдау шарты бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамаған және талап қоюшыға келтірілген залал үшін жауапты болып табылады.
Сот шешімімен талап ішінара қанағаттандырылып, талап қоюшы А.-ның пайдасына "Э" АҚ-нан материалдық залал, 500 000 теңге мөлшерінде моральдық зиян өтемақысы, сондай-ақ сот шығындары өндірілді.
Сот шешімі заңды күшіне енді.