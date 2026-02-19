#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Қазақстандық әйелді ұшаққа отырғызбай қойған: сот шешімі шықты

Қазақстандық әйелді ұшаққа отырғызбай қойған: сот шешімі шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 20:16 Сурет: Zakon.kz
Алматыда қала тұрғынының әуе кемесіне отырғызылмағаны туралы талап-арызы бойынша сот өтті. Істің мән-жайын 2026 жылғы 19 ақпанда қалалық соттың баспасөз қызметі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

А. 2025 жылғы 26 шілдеде Қызылорда – Алматы бағыты бойынша рейске әуе билеттерін сатып алғаны анықталды. 16 тамызда тіркеуден өтіп, әуежайға келгеннен кейін әуе компаниясының қызметкерлері тіркеудің жойылғанын түсіндіріп, оны әуе кемесінің бортына жібермеді.

Нәтижесінде А. сатып алынған билетті пайдалана алмай, Алматы қаласына жоспарланған уақытта жете алмаған.

Осыған байланысты талап қоюшы соттан жауапкерден материалдық залалды (билет құны және байланысты шығындар), сондай-ақ моральдық зиян өтемақысын өндіруді сұраған.

Сот талап қоюшының рейске тіркеуден өткенін, алайда әуе кемесіне отырғызылмағанын анықтады.

Жауапкер жолаушыны тасымалдаудан бас тартуға заңды негіздердің болғанын растайтын дәлелдемелерді сотқа ұсынбаған.

Осылайша, әуе компаниясы жолаушыны әуе тасымалдау шарты бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамаған және талап қоюшыға келтірілген залал үшін жауапты болып табылады.

Сот шешімімен талап ішінара қанағаттандырылып, талап қоюшы А.-ның пайдасына "Э" АҚ-нан материалдық залал, 500 000 теңге мөлшерінде моральдық зиян өтемақысы, сондай-ақ сот шығындары өндірілді.

Сот шешімі заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте сот приставын бір топ қаскөй сот ғимараты алдында сабап кетті
20:57, 18 ақпан 2026
Шымкентте сот приставын бір топ қаскөй сот ғимараты алдында сабап кетті
Бойжеткен тұрғылықты мекенжайын өзгертсе де сталкерден құтыла алмаған
15:57, 14 ақпан 2026
Бойжеткен тұрғылықты мекенжайын өзгертсе де сталкерден құтыла алмаған
Радикалды идеяларды насихаттаған қазақстандық бес жылға сотталды
14:07, 22 қыркүйек 2025
Радикалды идеяларды насихаттаған қазақстандық бес жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: