Спорт

Қазақстандық Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді

Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындарында қашан өнер көрсетеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 09:45 Сурет: Instagram/xu_diana628
Қазақстан әйелдер құрамасының мәнерлеп сырғанаушысы Софья Самоделкина қысқы Олимпиада ойындары аясында 17 ақпан күні айдынға шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы Олимпиаданың алғашқы күні мәнерлеп сырғанаушы қыздардың бағдарламасына арналған кесте жарияланған болатын. Оған сүйенсек, Самоделкина 17 ақпан күні өнер көрсетеді.

Оның шығу уақыты:

  • жергілікті уақытпен – 21:05;
  • Мәскеу уақытымен – 23:05;
  • Қазақстан уақытымен – 01:05 (18 ақпанға қараған түн).

Сурет: olympics

Қатысушылар құрамына көз жүгіртсек, Самоделкина ТМД елдерінен шыққан үш спортшының бірі. Ал Виктория Сафонова мен Аделия Петросян Ресей атынан өнер көрсеткенімен, олар бейтарап мәртебеде қатысады.

Бейтарап мәртебе дегеніміз – спортшы белгілі бір мемлекеттің ресми өкілі ретінде емес, жеке қатысушы ретінде сынға түседі деген сөз. Бұл жағдайда мемлекеттік ту, елтаңба және әнұран қолданылмайды, сондай-ақ ұлттық құрамамен ресми байланыс көрсетілмейді.

Қазақстандық спортшының бағдарламасына келсек, биылғы маусымда ол венгр халқының "Чардаш" әуенімен сырғанап жүр. Осы шығарма Олимпиададағы қысқа бағдарламаға да таңдалған. Қойылымның авторы – канадалық мәнерлеп сырғанаушы Ше-Линн Бурн. Бұл әріптестікті бастауға спортшының бапкері Рафаэль Арутюнян мұрындық болған.

Сурет: olympics

Жанкүйерлер Самоделкинаның осы бағдарламаға арналған көйлегінің түсі Олимпиада өтетін елдің туымен үйлесетінін атап өтті.

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

