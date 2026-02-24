Қазақстандық төрт теннисші әлемдік рейтингтердің топ-10 қатарына енді
Әйелдер құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина жоғары санаттағы турнирлерде нәтижелерін көрсетуді жалғастыра отырып, WTA рейтингінің 3-ші қатарында тұрақты орын алады. Биылғы жыл оның Australian Open-дегі жарқын жеңісінен басталды, онда ол финалда әлемнің алғашқы ракеткасы Арина Соболенконы (Беларусь) сенімді түрде жеңді 6:4, 4:6, 6:4.
Александр Бублик ATP рейтингінің 10-шы позициясында заманауи теннистің ең жарқын ойыншыларының бірі мәртебесін растайды.
Жұптық разрядта Анна Данилина айтарлықтай жетістікке жетті, WTA doubles рейтингінде 6-шы орынға ие болып, Қазақстанның әлемдік жұптық теннистегі позициясын нығайтты. Бұл Аннаның мансабындағы рекордтық жетістік.
Жасөспірімдер арасында Заңғар Нұрланұлы ITF Juniors рейтингінің үздік 10 кіріп, тарихи нәтижеге қол жеткізді.