Спорт

Қазақстандық төрт теннисші әлемдік рейтингтердің топ-10 қатарына енді

Қазақстандық төрт теннисші әлемдік рейтингтердің топ-10 қатарына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 19:46 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннис тарихында тұңғыш рет еліміздің төрт өкілі әлемдік рейтингтердің топ-10 қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдер құрамасының көшбасшысы Елена Рыбакина жоғары санаттағы турнирлерде нәтижелерін көрсетуді жалғастыра отырып, WTA рейтингінің 3-ші қатарында тұрақты орын алады. Биылғы жыл оның Australian Open-дегі жарқын жеңісінен басталды, онда ол финалда әлемнің алғашқы ракеткасы Арина Соболенконы (Беларусь) сенімді түрде жеңді 6:4, 4:6, 6:4.

Александр Бублик ATP рейтингінің 10-шы позициясында заманауи теннистің ең жарқын ойыншыларының бірі мәртебесін растайды.

Жұптық разрядта Анна Данилина айтарлықтай жетістікке жетті, WTA doubles рейтингінде 6-шы орынға ие болып, Қазақстанның әлемдік жұптық теннистегі позициясын нығайтты. Бұл Аннаның мансабындағы рекордтық жетістік.

Жасөспірімдер арасында Заңғар Нұрланұлы ITF Juniors рейтингінің үздік 10 кіріп, тарихи нәтижеге қол жеткізді.

Қазақстан алтын қорын көбейткен 10 елдің қатарына енді
13:51, 08 қазан 2024
Қазақстан алтын қорын көбейткен 10 елдің қатарына енді
Қазақстаннан екі бірдей жас теннисші әлемнің ТОП-100 қатарына кірді
22:14, 10 қазан 2023
Қазақстаннан екі бірдей жас теннисші әлемнің ТОП-100 қатарына кірді
Қазақстандық 12 теннисші әлемдік рейтингіде жоғарылады
18:10, 16 мамыр 2024
Қазақстандық 12 теннисші әлемдік рейтингіде жоғарылады
