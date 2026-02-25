#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

"Бұл медаль - менің ғана жеңісім емес". Шайдоров Қазақстан халқына алғыс айтты

Михаил Шайдоров, видео, Қазақстан халқы, алғыс айту, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 18:30 Сурет: akorda.kz
Ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров бүгін, 2026 жылдың 25 ақпанында Ақордада өткен салтанатты марапаттау рәсімінде сөз сөйлеп, көпшілікке өз алғысын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа және барлық қазақстандықтарға өзіне қолдау көрсеткені үшін алғыс айтты.

"Мен үшін бұл жерде Олимпиада чемпионы мәртебесінде болу - үлкен мәртебе. Бұл медаль - менің жеңісім ғана емес, менің ата-анамның, жаттықтырушыларымның және мен үшін уайымдап, үнемі қолдап келе жатқан барлық қазақстандықтардың жеңісі". Михаил Шайдоров

Оның айтуынша, бұл жеңіс - артында қажырлы еңбек, үлкен жұмыс, жақын адамдардың сүйіспеншілігі мен сенімі тұратын армандардың орындалатындығының дәлелі.

"Олимпиада алтыны мен үшін соңғысы емес. Алда мені өз елім үшін жауапкершілікпен жүріп өтетін, жас ұрпаққа үлгі болып, елімізді бүкіл әлемге дәріптеуді жалғастырғым келетін үлкен жол күтіп тұр. Рақмет Сізге! Мен өзімнің сүйікті елім - Қазақстанға мақтанышпен қызмет етемін!", деп сөзін қорытындылады Шайдоров.

Олимпиада кезінде ол өз отандастарының, артындағы Қазақстан елінің қолдауын сезіне білгенін әрі оның өзі үшін өте маңызды болғанын жеткізіп, қалың бұқараға алғыс білдірді.

Айта кетсек, Ақордада Шайдоров ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен марапатталды.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында жұмыс берушінің кесірінен шетелдік ерлі-зайыптылар сот залынан бір-ақ шықты
19:34, Бүгін
Жамбыл облысында жұмыс берушінің кесірінен шетелдік ерлі-зайыптылар сот залынан бір-ақ шықты
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
10:29, 14 ақпан 2026
Михаил Шайдоров: Менің медалім Денис Тен үшін де маңызды болар еді деп ойлаймын
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
14:59, 15 ақпан 2026
Михаил Шайдоров Олимпиададағы жеңісіне Денис Теннің қосқан үлесі туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
20:15, Бүгін
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:50, Бүгін
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
19:26, Бүгін
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
19:19, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: