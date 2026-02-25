"Бұл медаль - менің ғана жеңісім емес". Шайдоров Қазақстан халқына алғыс айтты
Сурет: akorda.kz
Ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров бүгін, 2026 жылдың 25 ақпанында Ақордада өткен салтанатты марапаттау рәсімінде сөз сөйлеп, көпшілікке өз алғысын жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа және барлық қазақстандықтарға өзіне қолдау көрсеткені үшін алғыс айтты.
"Мен үшін бұл жерде Олимпиада чемпионы мәртебесінде болу - үлкен мәртебе. Бұл медаль - менің жеңісім ғана емес, менің ата-анамның, жаттықтырушыларымның және мен үшін уайымдап, үнемі қолдап келе жатқан барлық қазақстандықтардың жеңісі". Михаил Шайдоров
Оның айтуынша, бұл жеңіс - артында қажырлы еңбек, үлкен жұмыс, жақын адамдардың сүйіспеншілігі мен сенімі тұратын армандардың орындалатындығының дәлелі.
"Олимпиада алтыны мен үшін соңғысы емес. Алда мені өз елім үшін жауапкершілікпен жүріп өтетін, жас ұрпаққа үлгі болып, елімізді бүкіл әлемге дәріптеуді жалғастырғым келетін үлкен жол күтіп тұр. Рақмет Сізге! Мен өзімнің сүйікті елім - Қазақстанға мақтанышпен қызмет етемін!", деп сөзін қорытындылады Шайдоров.
Олимпиада кезінде ол өз отандастарының, артындағы Қазақстан елінің қолдауын сезіне білгенін әрі оның өзі үшін өте маңызды болғанын жеткізіп, қалың бұқараға алғыс білдірді.
Айта кетсек, Ақордада Шайдоров ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен марапатталды.
