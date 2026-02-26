Қазақстан құрамасы мәнерлеп сырғанаудан Эстониядағы әлем чемпионатында өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Халықаралық конькимен жүгірушілер одағы (ISU) мәнерлеп сырғанаудан Эстонияның Таллин қаласында өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасы сапында келесі спортшылар өнер көрсетеді:
- Артур Смағұлов
- Карина Шеина
- Сафия Абаева (қосалқы спортшы)
- Вероника Ким (қосалқы спортшы)
- Анна Санникова (қосалқы спортшы)
Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 3-8 наурыз аралығында өтеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript