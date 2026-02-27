Қазақстандық шахматшы Үндістан мен Ресейде жеңіске жетті
sportarena.kz басылымының Қазақстан шахмат федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап жазуынша, 17–25 ақпан аралығында өткен жарысқа 10 елден 48 шахматшы қатысқан. Олардың қатарында 17 гроссмейстер (GM) және 9 халықаралық шебер (IM) болды.
Бастапқы рейтингтік тізімде 2608 ұпайы бар, Венгрия атынан өнер көрсететін Санан Сюгиров көш бастап тұрған. Ал 25 жастағы қазақстандық гроссмейстер Әлішер Сүлейменов (рейтингі – 2500) жетінші орында тіркелген.
Турнир 9 турдан тұратын швейцариялық жүйе бойынша, классикалық уақыт бақылауымен (90+30) өтті. Яғни әр партияға 90 минут беріліп, әр жүріске бірінші жүрістен бастап 30 секунд қосылып отырды.
Павлодарлық гроссмейстер жарыс барысында қатарынан үш жеңіске жетіп, турнир кестесінде алға шықты. Ол бұған дейін Қазақстанда өткен турнирлерге қатысқан Беларусь гроссмейстерлері Михаил Никитенко мен Алексей Александровпен бірге көш бастады.
Турнирлік перформансы 2591 ұпайды құраған Әлішер өз рейтингіне 11,3 ұпай қосты. Айта кетейік, ақпан айының басында ол Үндістанның Ченнай қаласында өткен турнирде де жеңіске жеткен болатын.