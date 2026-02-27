#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

Қазақстандық шахматшы Үндістан мен Ресейде жеңіске жетті

Қазақстандық шахматшы Үндістан мен Ресейде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 10:54 Сурет: Instagram/alisher.suleymenov
Қазақстандық гроссмейстер Әлішер Сүлейменов Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өткен Grand-Open Galeria 2026 турнирінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz басылымының Қазақстан шахмат федерациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап жазуынша, 17–25 ақпан аралығында өткен жарысқа 10 елден 48 шахматшы қатысқан. Олардың қатарында 17 гроссмейстер (GM) және 9 халықаралық шебер (IM) болды.

Бастапқы рейтингтік тізімде 2608 ұпайы бар, Венгрия атынан өнер көрсететін Санан Сюгиров көш бастап тұрған. Ал 25 жастағы қазақстандық гроссмейстер Әлішер Сүлейменов (рейтингі – 2500) жетінші орында тіркелген.

Турнир 9 турдан тұратын швейцариялық жүйе бойынша, классикалық уақыт бақылауымен (90+30) өтті. Яғни әр партияға 90 минут беріліп, әр жүріске бірінші жүрістен бастап 30 секунд қосылып отырды.

Павлодарлық гроссмейстер жарыс барысында қатарынан үш жеңіске жетіп, турнир кестесінде алға шықты. Ол бұған дейін Қазақстанда өткен турнирлерге қатысқан Беларусь гроссмейстерлері Михаил Никитенко мен Алексей Александровпен бірге көш бастады.

Турнирлік перформансы 2591 ұпайды құраған Әлішер өз рейтингіне 11,3 ұпай қосты. Айта кетейік, ақпан айының басында ол Үндістанның Ченнай қаласында өткен турнирде де жеңіске жеткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ресейде танымал қазақстандық рэперге қатысты іс қозғалды
16:37, 18 ақпан 2026
Ресейде танымал қазақстандық рэперге қатысты іс қозғалды
Дмитрий Попко Мексикадағы турнирде жеңіске жетті
17:24, 31 наурыз 2025
Дмитрий Попко Мексикадағы турнирде жеңіске жетті
Қазақстандық регбишілер Голландияда өткен халықаралық турнирде жеңіске жетті
11:33, 05 маусым 2023
Қазақстандық регбишілер Голландияда өткен халықаралық турнирде жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
13:16, Бүгін
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
12:57, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
12:38, Бүгін
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
12:24, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: