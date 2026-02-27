#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.56
586.92
6.44
Спорт

Странджа кубогы: әйелдер арасында алты боксшы жартылай финалға өтті

Бокс, Странджа кубогы, әйелдер, жартылай финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 20:15 Сурет: olympic.kz
Болгарияның София қаласында бокстан Странджа кубогы өтіп жатыр. Әйелдер арасында өткен ширек финалдық бәсекелердің нәтижесінде алты отандасымыз турнирдің финалына шығу үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Әнел Сақыш, Элина Базарова (54 келіге дейін), Лаура Есенкелді (65 келіге дейін), Валентина Хальзова (75 келіге дейін), Валерия Аксенова және Дина Исламбекова (80 келіден жоғары) кемінде қола жүлдені қамтамасыз етті. 

80 келіге дейінгі салмақта Надежда Рябец жеребенің нәтижесінде тікелей финалға өтті.

Ал Әйгерім Сәттібаева, Әнел Құдайберген (48 келіге дейін), Жайна Шекербекова (54 келіге дейін), Ұлжан Сәрсенбек (57 келіге дейін), Римма Волосенко, Виктория Графеева (60 келіге дейін), Бақыт Сейдіш, Мадина Нұршаева (70 келіге дейін) және Мария Сидоренко (75 келіге дейін) турнирді 1/4 финалда аяқтады.

Айта кетейік, 27 ақпанда ерлер құрамасы ширек финалда сынға түседі.

Қазақстандық балуан қыздар Еуропада тартысты белдесулер өткізуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық үш боксшы "Странджа кубогы" турнирінің жартылай финалына шықты
17:06, 27 ақпан 2025
Қазақстандық үш боксшы "Странджа кубогы" турнирінің жартылай финалына шықты
Қазақстандық жеті боксшы "Странджа" кубогының финалына шықты
09:50, 01 наурыз 2025
Қазақстандық жеті боксшы "Странджа" кубогының финалына шықты
Боксшы Санжар Тәшкенбай "Странджа кубогында" мерзімінен бұрын жеңілді
18:26, 27 ақпан 2025
Боксшы Санжар Тәшкенбай "Странджа кубогында" мерзімінен бұрын жеңілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский борец проведёт схватку за "бронзу" элитного турнира в Европе
20:10, Бүгін
Казахстанский борец проведёт схватку за "бронзу" элитного турнира в Европе
Казахстанского борца "лишили" шанса на медаль топ-турнира в Европе
19:40, Бүгін
Казахстанского борца "лишили" шанса на медаль топ-турнира в Европе
Казахстанский "классик" получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:28, Бүгін
Казахстанский "классик" получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Казахстанский боксёр завоевал медаль на престижном турнире в Болгарии
19:19, Бүгін
Казахстанский боксёр завоевал медаль на престижном турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: