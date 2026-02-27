Странджа кубогы: әйелдер арасында алты боксшы жартылай финалға өтті
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Әнел Сақыш, Элина Базарова (54 келіге дейін), Лаура Есенкелді (65 келіге дейін), Валентина Хальзова (75 келіге дейін), Валерия Аксенова және Дина Исламбекова (80 келіден жоғары) кемінде қола жүлдені қамтамасыз етті.
80 келіге дейінгі салмақта Надежда Рябец жеребенің нәтижесінде тікелей финалға өтті.
Ал Әйгерім Сәттібаева, Әнел Құдайберген (48 келіге дейін), Жайна Шекербекова (54 келіге дейін), Ұлжан Сәрсенбек (57 келіге дейін), Римма Волосенко, Виктория Графеева (60 келіге дейін), Бақыт Сейдіш, Мадина Нұршаева (70 келіге дейін) және Мария Сидоренко (75 келіге дейін) турнирді 1/4 финалда аяқтады.
Айта кетейік, 27 ақпанда ерлер құрамасы ширек финалда сынға түседі.
Қазақстандық балуан қыздар Еуропада тартысты белдесулер өткізуде.