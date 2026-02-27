#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

Қазақстандық балуан қыздар Еуропада тартысты белдесулер өткізуде

Қазақстандық балуан қыздар Еуропада тартысты белдесулер өткізуде, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 13:42 Сурет: Instagram/kazakhstan__wrestling/laurito_99
Қазақстан әйелдер күрес құрамасы Албания астанасы Тирана қаласында өтіп жатқан Мұхамет Малоны еске алуға арналған халықаралық турнирге қатысуда. Жарыс 25 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz мәліметінше, әзірге қазақстандық спортшылар жүлдеге қол жеткізген жоқ. Алайда олар қазірдің өзінде жақсы нәтиже көрсетіп үлгерді.

50 келі салмақтағы Марал Тәңірбергенова мен 55 келідегі Шұғыла Өмірбек алғашқы белдесулерінде жеңіліп, жарысты ерте аяқтады. Ал 50 келіде сынға түсіп жатқан Зейнеп Баянова мен 55 келідегі Лаура Әлмағанбетова жүлде үшін күресті жалғастыруда. Екеуі де жартылай финалға жолдама алды.

Зейнеп Баянова алғашқы кездесулерінде америкалық Кендра Райанды 10:0 есебімен, жапониялық Ми Накамураны 8:7 есебімен жеңді. Ал Лаура Әлмағанбетова үндістандық Пушпаны 3:1 есебімен тізе бүктірді.

Финалға шығу үшін Баянова үндістандық Мусканмен белдессе, Әлмағанбетова германиялық Анастасия Блайваспен күш сынасады.

Бұған дейін қазақстандық шахматшының Үндістан мен Ресейде жеңіске жеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
18:40, 17 ақпан 2026
Күрестен Албанияда өтетін турнирге қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Қазақстандық екі балуан Албаниядағы жарыстың финалына шықты
21:59, 26 ақпан 2026
Қазақстандық екі балуан Албаниядағы жарыстың финалына шықты
Қазақстандық балуан қыздар әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады
22:18, 16 қыркүйек 2025
Қазақстандық балуан қыздар әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: