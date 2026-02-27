Қазақстандық балуан қыздар Еуропада тартысты белдесулер өткізуде
sportarena.kz мәліметінше, әзірге қазақстандық спортшылар жүлдеге қол жеткізген жоқ. Алайда олар қазірдің өзінде жақсы нәтиже көрсетіп үлгерді.
50 келі салмақтағы Марал Тәңірбергенова мен 55 келідегі Шұғыла Өмірбек алғашқы белдесулерінде жеңіліп, жарысты ерте аяқтады. Ал 50 келіде сынға түсіп жатқан Зейнеп Баянова мен 55 келідегі Лаура Әлмағанбетова жүлде үшін күресті жалғастыруда. Екеуі де жартылай финалға жолдама алды.
Зейнеп Баянова алғашқы кездесулерінде америкалық Кендра Райанды 10:0 есебімен, жапониялық Ми Накамураны 8:7 есебімен жеңді. Ал Лаура Әлмағанбетова үндістандық Пушпаны 3:1 есебімен тізе бүктірді.
Финалға шығу үшін Баянова үндістандық Мусканмен белдессе, Әлмағанбетова германиялық Анастасия Блайваспен күш сынасады.
