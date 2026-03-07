#Референдум-2026
Спорт

Қазақстанның бес гимнасты Әзербайжандағы әлем кубогы кезеңінің финалында өнер көрсетеді

Қазақстанның бес гимнасты Әзербайжандағы Әлем Кубогының кезеңі финалында өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 11:38 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ұлттық құрамасының бес спорттық гимнастика өкілі Бакуда (Әзербайжан) өтетін әлем кубогы кезеңінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кермедегі жаттығуларда Милад Карими үшінші орынмен финалдық кезеңге өтті. Дияс Тойшыбек іріктеу кезеңінде төртінші нәтиже көрсетіп, финалда өнер көрсететін болды.

Зейнолла Ыдрысов атпен секіру жаттығуларында іріктеуді бірінші орында аяқтады. 2024 жылғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Нариман Құрбанов үшінші орын алды.

Милад Карими еркін жаттығуларда да жүлдеге таласады. Ол шешуші кезеңге ең үздік нәтижемен шықты.

Дмитрий Патанин параллель гімнастикалық тақталарда финалға шықты, іріктеу кезеңінде ол сегізінші орын алған еді.

Финалдар 7 және 8 наурызда өтеді.

Айдос Қали
