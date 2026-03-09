#Референдум-2026
Спорт

Конькимен жүгіруші Надежда Морозова Нидерландтағы әлем чемпионатында үздік ондыққа енді

Конькимен жүгіруші Надежда Морозова Нидерландтағы әлем чемпионатында үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 09:06 Сурет: olympic.kz
Нидерландтың Херенвен қаласында конькимен жүгіруден классикалық көпсайыс бойынша әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл дисциплинада Қазақстан құрамасы сапынан Надежда Морозова өнер көрсетті.

Отандасымыз 500 метр қашықтықта үшінші болды. Одан кейін 3000 метрде оныншы болып мәреге жетті.

1500 метрде Морозова алтыншы орын алып, 24 қатысушының ішінен үздік сегіздікке енді. Осылайша ол 5000 метр қашықтықта жарысуға мүмкіндік алды.

5000 метрде Морозова жетінші орынға тұрақтады. Нәтижесінде ол әлем чемпионатын да жетінші орынмен аяқтады (160.435 ұпай).

Алтын медальді норвегиялық Рагне Виклунд (157.457) жеңіп алды. Нидерланд спортшысы Марейке Груневауд екінші орынға ие болды (158.086). Жапониялық Михо Такаги үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, көпсайыста ең аз ұпай жинаған спортшы жеңімпаз атанады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шорт-тректен 2026 жылғы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
09:41, Бүгін
Шорт-тректен 2026 жылғы әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Конькимен жүгіруден 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
17:16, 03 наурыз 2026
Конькимен жүгіруден 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
17:09, 06 наурыз 2026
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
