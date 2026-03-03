#Референдум-2026
Спорт

Конькимен жүгіруден 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Сурет: olympic.kz
5-8 наурыз аралығында Херенвен қаласында (Нидерланд) конькимен жүгіруден классикалық және спринтерлік көпсайыс бойынша әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүбірлі додаға Қазақстан құрамасы да қатысады. Әлем біріншілігінде ел намысын үш спортшы қорғайды.

Надежда Морозова классикалық көпсайыста сынға түседі. Ал Арина Ильященко мен Артур Галиев спринтерлік көпсайыста бақ сынайды.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
22:40, 08 қазан 2025
Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
18:13, 16 тамыз 2025
Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Евгений Кошкин конькимен жүгіруден Әлем кубогының кезеңінде қола жүлдегер атанды
10:40, 01 наурыз 2025
Евгений Кошкин конькимен жүгіруден Әлем кубогының кезеңінде қола жүлдегер атанды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
